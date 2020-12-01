Только 13% российских работодателей планируют поощрить всех своих работников в новом году в России, показало исследование сайта «Работа.ру».

Четверть (25%) работодателей заявили, что выдадут премии только части коллектива.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, за 2019 год отказались от премий по итогам года 51% работодателей. В 2020 году таких работодателей уже 62%.

Отмечается, что опрос был проведен в ноябре 2019-го и 2020 года. В нем принимали участие более 1,5 тыс. представителей российских компаний: рекрутеров, директоров, HR-специалистов.