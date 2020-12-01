Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме нелегальных форекс-дилеров. В частности, злоумышленники предлагают гражданам купить «форекс-брокера» и заняться привлечением новых клиентов, таким образом вовлекая их в мошенничество, сообщил Лях в интервью ТАСС.

«Видоизменились методы, которыми действуют на этом поле мошенники. Например, популярной стала схема, когда для заработка на рынке Forex людям предлагают некий коробочный продукт: продается веб-страница, на которой будет написано «форекс-дилер», название компании и телефонная линия, а дальше — сам звони и вводи в искушение неопытных граждан, заманивая в расставленные сети. По сути, ты платишь 60—100 тыс. рублей и за эти деньги потом зарабатываешь мошенничеством», — пояснил он.

По словам главы департамента ЦБ, за январь — сентябрь 2020 года регулятор выявил на 40% больше нелегальных форекс-дилеров, чем за такой же период 2019 года, однако среди них практически нет крупных компаний.

При этом многие нелегальные форекс-дилеры находятся за границей и могут даже не создавать себе сайт в Интернете, общаясь с клиентами только через мессенджеры. «Большинство псевдо-форекс-компаний действуют из-за рубежа, они зарегистрированы на территории Великобритании, Маршалловых островов, Кипра, Сент-Винсента, Гренадин. Все чаще они строят свое общение с клиентами, даже не создавая собственные сайты, исключительно посредством мессенджеров WhatsApp, Skype, Telegram. Для поиска контактов могут использовать в том числе открытые базы данных, например, сайты по поиску работы», — уточнил Лях.