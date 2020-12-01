Фондовые торги в РФ стартовали во вторник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:07 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,46% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 122 пункта. Индекс РТС вырос на 0,48% до отметки 1 288,1.

«Утренний рост в Азии задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 3 075—3 140 пунктов, по индексу РТС — 1 270—1 295 пунктов», — прокомментировал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.