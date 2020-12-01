Абсолют Банк начал прием заявок по стандартным ипотечным программам на покупку жилья на первичном и вторичном рынке с новыми условиями, говорится в релизе финучреждения.

Теперь первоначальный взнос может составлять от 10% стоимости приобретаемого объекта, при условии что заемщик предоставит банку документы, подтверждающие право собственности на другой объект недвижимости. Оформление дополнительного залога не требуется.

«Оценочная стоимость недвижимости в собственности заемщика должна составлять не менее 30% от суммы ипотечного кредита. Также важно отсутствие обременений по данному объекту. Минимальная процентная ставка по ипотеке с новыми условиями составит 8,84%.Максимальный срок кредита остается прежним — до 30 лет. Средства материнского капитала можно будет использовать только для частичного досрочного погашения ипотеки», — сказано в сообщении.