Минэкономразвития получило 22 заявки общим объемом инвестиций в 900 млрд рублей на заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил глава ведомства Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

«У нас на сегодняшний момент 22 заявки на рассмотрении, более 900 миллиардов рублей инвестиций. Мы рассчитываем, что в ближайшее время часть соглашений будет подписана», — сказал он.

Министр также сообщил, что разрабатываются поправки к закону о СЗПК. «Мы как практики понимаем, что механизм субсидирования не очень всегда хорош, потому что субсидии из бюджета... всегда возникают вопросы, насколько обоснованы, как подтверждается стоимость и так далее. Очень много вопросов у бизнеса. Может быть, правильнее на каком-то этапе реализовать механизм налогового зачета встречных обязательств уже без уплаты денег в бюджет и возвращения денег из бюджета. Это идеи, которые мы прорабатываем, будем искать решение», — отметил Решетников.

По его словам, Минэкономразвития также находится в диалоге с Минфином по комплексным вопросам.