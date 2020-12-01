Роструд планирует к концу 2021 — началу 2022 года перевести услуги по поиску работы в электронный формат. Об этом заявил глава департамента по цифровизации Роструда Виталий Лосев.

«Мы надеемся, что к концу следующего года, а может быть, с начала 2022 года государственная служба занятости населения в целом и услуга по поиску работы уже перейдет на электронный вид работы. И у нас получится не только регистрировать граждан в качестве ищущих работу, но и трудоустраивать граждан также в цифровом варианте», — сказал он на VI Всероссийском форуме «Национальная система квалификации России».

Общероссийская база вакансий «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой, содержащей данные о возможностях трудоустройства, работодателях, которые испытывают потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу. В настоящее время на портале представлено около 1,5 млн доступных для трудоустройства рабочих мест по всей стране.