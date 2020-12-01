Пик атак на финансовые организации можно ожидать через два-три года, и банкам необходимо уже сейчас к этому готовиться, сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев, выступая на SOC-форуме.

«Наблюдая всю историю атак на финансовую отрасль, могу сказать, что это проба пера, и через два-три года это будет действительно пиком. Поэтому Центральный банк считает необходимым начинать к этому готовиться прямо сейчас», — сказал он.

Также Сычев отметил значительный рост кибермошенничества. Так, число мошеннических звонков в России в период пандемии коронавируса увеличилось на 200%.