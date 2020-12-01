Минэкономразвития РФ оценивает текущую ситуацию в сфере крупного бизнеса на фоне пандемии коронавируса в целом как неплохую, из более 1 000 системообразующих предприятий в зоне серьезного риска находятся 100 компаний, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

«Что касается частного бизнеса, то ситуация не в секторе малого и среднего бизнеса, а в секторе промышленных предприятий, по нашим мониторингам, сейчас обстоит в целом неплохо. У нас более тысячи системообразующих предприятий находится на мониторинге. Сейчас, последние три-четыре месяца, где-то 250 компаний потенциально в зоне какого-то риска, из них 100 — в зоне действительно серьезного риска», — сказал Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Минэкономразвития получило 22 заявки на заключение соглашений о защите инвестиций Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников.

Он отметил, что министерство не видит кризисов платежей и сбыта, хотя, конечно, локальные трудности происходят. «Мы постоянно общаемся с бизнесом, у всех есть проблемы, но сказать, что они переходят или подходят к красным линиям, мы не можем», — добавил он.

Решетников напомнил, что Кабмин РФ по поручению президента разработал комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Кроме того, были приняты меры поддержки отдельных отраслей.

На сегодняшний день в общем списке системообразующих 1 375 предприятий.