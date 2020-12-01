Tele2 в партнерстве с «ТВЕ-телеком» (интегратор MVNE-платформы для операторов связи) запустили виртуального сотового оператора связи (MVNO) для известного бойца, абсолютного чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, говорится в сообщении Tele2. MVNO-проект Нурмагомедова называется Eagle Mobile — по аналогии с его спортивным прозвищем Орел. Оператор начал оказывать услуги с 1 декабря на сети Tele2. Eagle Mobile часть своих доходов будет направлять в благотворительный фонд, который помогает детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

На этапе запуска подключиться к Eagle Mobile можно в Москве и Московской области, позже планируется выход в другие регионы России. Оператор запустился на инфраструктуре Tele2 под собственным брендом.

«MVNO-проект в партнерстве с Хабибом Нурмагомедовым — первый в стране виртуальный оператор для спортсмена с мировой известностью и широкой аудиторией. Оператор связи Eagle Mobile объединит в сообщество поклонников одного из самых титулованных российских спортсменов, который провел 29 поединков и не проиграл ни одного боя», — говорится в сообщении.

Как уточняет компания, темпы роста абонентской базы MVNO-партнеров Tele2 доказывают, что виртуальные операторы активно завоевывают свою аудиторию: за девять месяцев этого года число абонентов выросло на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хабиб Нурмагомедов запускает виртуального оператора связи В Tele2 отмечают, что запуск MVNO медийными личностями может быть прибыльным бизнесом.

«Eagle Mobile — это один из интереснейших проектов с моим непосредственным участием. Мы с партнерами ответственно подошли к задаче и подготовили очень сильный и перспективный продукт. Мы смогли построить оператора по моим жизненным принципам и приоритетам. Я верю, что Eagle Mobile станет популярным не только среди моих поклонников, но и у всех людей со схожими принципами по жизни», — приводятся в сообщении слова Нурмагомедова.