Экономика России в период пандемии пострадала менее сильно, чем в большинстве других стран с развивающимся рынком. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе ОЭСР.

«Многие страны с развивающимся рынком испытали резкое падение активности, согласно еженедельным показателям мониторинга, — отметили в организации. — Наибольший шок испытали Индия (минус 20% деловой активности по сравнению с 2019 годом), Мексика (минус 19%), ЮАР (минус 19%), Аргентина (минус 18%), Турция (минус 15%) и Бразилия (минус 13%)».

«Россия и Индонезия пострадали менее сильно», — констатировали авторы доклада. По данным ОЭСР, в этот же период спад экономической активности в РФ не превышал 11%.

Согласно прогнозу организации, мировой ВВП снизится в 2020 году на 4,2% по причинам, связанным с пандемией коронавируса.