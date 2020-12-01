Клиенты Газпромбанка теперь могут взять потребительский кредит на сумму до 1 млн рублей по одному документу — паспорту гражданина РФ, говорится в релизе финучреждения.



Для этого необходимо оформить заявку на сайте банка, в отделении или в мобильном приложении «Телекард 2.0». На суммы от 300 тыс. до 1 млн рублей применяется процентная ставка от 9,9% годовых, а на суммы от 50 тыс. до 300 тыс. рублей — от 10,9% годовых.

«Минимальная ставка по кредиту наличными в Газпромбанке составляет 5,9% годовых и распространяется на суммы от 1,5 млн до 5 млн рублей. При отсутствии страхования жизни и здоровья заемщика по всем ставкам применяется надбавка 6—7 процентных пунктов в зависимости от категории клиента», — отмечается в сообщении.