Лицом новогодней рекламной кампании «Сбера» в этом году стал Жорж Милославский — персонаж фильма «Иван Васильевич меняет профессию», которого сыграл Леонид Куравлев. Еще в 1973 году тот призывал: «Храните деньги в сберегательной кассе», — напоминают в «Сбере», называя Жоржа Милославского «самым первым бренд-амбассадором банка».

По сюжету ролика герой, оказавшись в 2020 году, узнает, что теперь «Сбер» — «не просто финансовая компания, а технологический гигант».

«Представленная история — это знакомство героя с новым миром, динамичным, цифровым, полным возможностей», — отмечает старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций СберБанка Владислав Крейнин. «Жорж Милославский побывал на концерте Niletto, познакомился с новыми сервисами «Сбера», а также подарил зрителям радость и веру в новогоднее чудо, ведь такие необычные волшебные истории обычно случаются в канун самого любимого праздника — Нового года», — приводят в банке краткое содержание новогоднего видео.

В кредитной организации поясняют, что возращение любимого персонажа на экран сделала возможным одна из компаний экосистемы «Сбера» — группа «ЦРТ». Воссоздать внешность киногероя и синтезировать его голос создатели ролика смогли с помощью технологий искусственного интеллекта, следует из релиза , где приводятся подробности этого процесса. В частности, сообщается, что «в распоряжении команды ЦРТ было около четырех минут разнообразно звучащей речи актера из таких фильмов, как «Глубокие родственники», «Суета сует», «Не может быть» и «Иван Васильевич меняет профессию». Эти аудиодорожки легли в основу обучения системы TTS (text-to-speech) и синтеза речи».



В СберБанке отмечают, что в случае с голосом Леонида Куравлева задача требовала нестандартного подхода: «Во-первых, нужен был именно тот голос, которым актер говорил 47 лет назад, а с годами его речь изменилась. Во-вторых, даже с учетом того, что актер на протяжении 70-х годов много снимался в кино, записи его голоса не всегда подходили для работы. В разных кинокартинах, в зависимости от роли, актер менял манеру речи и подачу, на его монологи накладывалась фоновая музыка и шумы; плюс старые записи, даже оцифрованные, содержат дефекты».



«Учитывая задачи и сроки этого проекта, мы пошли нестандартным путем: собрали данные для обучения TTS из фрагментов фильмов, построили фонемную транскрипцию, выровняли со звуковой дорожкой, очистили данные от постороннего шума. Затем имеющуюся модель, обученную на большом экспрессивном наборе данных, обучили говорить новым голосом, сделали голос эмоциональным, похожим на нашего героя. Так с помощью нейросетей всего по четырем минутам речи нам удалось воссоздать голос 50-летней давности», — рассказал генеральный директор группы компаний «ЦРТ» Дмитрий Дырмовский.