В Верховный суд штата Нью-Йорк поступило уточненное исковое заявление к бизнесмену Вадиму Беляеву, проживающему в США под фамилией Вольфсон, которого банк «ФК Открытие» и «Траст» подозревают в организации мошеннической схемы вывода активов из структур финучреждений.

По сравнению с прежним иском в нынешней версии появилось еще 24 страницы, на которых истцы по большей части детально проясняют фактическую сторону случившегося, в том числе описывают использованные основателем финансовой группы «Открытие» Беляевым схемы с ссудами и облигациями, а также инвестиционными пирамидами. «Истцы с уважением требуют судебного решения следующего содержания: присуждение денежного возмещения ущерба и компенсации в размере, который будет определен в ходе процесса», — говорится в документе.

Беляев в начале ноября обратился в суд с требованием оставить поданный к нему иск без рассмотрения, поскольку, по его мнению, спор между сторонами должен рассматриваться в России, где уже начато производство. Он обращает внимание американского суда на доктрину наиболее уместного места рассмотрения спора ввиду отсутствия непосредственной связи исковых требований со штатом.

Экс-совладелец «Открытия» ответил на многомиллиардный иск в Нью-Йорке Требования банков Беляев считает «бесполезными» и связанными с попыткой ЦБ «возложить предполагаемые проблемы банков с ликвидностью на всех, кто мог быть причастен к владению или управлению ими».

Доктрина применяется при соблюдении двух условий — наличия более подходящей иностранной юрисдикции с достаточным уровнем и эффективностью судебной защиты и соблюдения публичных и частных интересов сторон.

«Этот спор связан с событиями и операциями, которые предположительно произошли исключительно за пределами Нью-Йорка, почти все свидетели и документы будут находиться за пределами Нью-Йорка, а основные претензии регулируются иностранным законодательством», — говорится в меморандуме предпринимателя. Он отмечает, что истцы уже предъявили ему претензии в России.