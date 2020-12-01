Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Зенит» на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, приемлемой оценкой достаточности капитала, низкой операционной эффективностью, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Ключевым фактором, оказывающим влияние на уровень рейтинга, выступает высокая вероятность оказания при необходимости финансовой поддержки банка со стороны ключевого акционера — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина (действующий рейтинг «Эксперт РА» на уровне «ruAAA» со «стабильным» прогнозом)», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, на 1 октября 2020 года кредитный портфель юрлиц, физлиц и ИП составляет около 55% валовых активов. Кредиты юрлицам представлены преимущественно задолженностью крупных клиентов, в кредитном портфеле физлиц преобладают ипотечные кредиты (около 53% портфеля), автокредиты занимают 17%, потребительские и прочие кредиты — около 30%.

В результате покрытие привлеченных средств, за исключением субординированных кредитов со сроком погашения не менее пяти лет, высоколиквидными активами (LAM) с учетом отмеченных выше вложений на 1 октября 2020-го составило около 29%, ликвидными активами (LAT) — около 33%, заключили аналитики.

