Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) интегрирует технологию PayControl в мобильное приложение системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для корпоративных клиентов «МИнБанк Бизнес-онлайн», говорится в релизе финучреждения.

«Технология PayControl дает возможность корпоративным клиентам банка удобно и безопасно подписывать электронные документы в мобильных приложениях системы ДБО на платформах iOS и Android. PayControl позволяет отказаться от подтверждения операций с помощью разовых СМС-паролей и push-уведомлений, что значительно упрощает процесс подписания платежных документов при сохранении высокого уровня безопасности финансовых трансакций в мобильном приложении системы ДБО», — сказано в сообщении.

Услуга по выпуску и перевыпуску сертификата PayControl клиентам МИнБанка предоставляется дистанционно без взимания платы, уточнили в банке.