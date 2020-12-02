Банки.ру планирует в декабре провести финансовый квиз. «Интеллектуальная битва» состоится в онлайн-формате, открыта предварительная регистрация.
Мы в компании большие фанаты интеллектуальных викторин. Период пандемии и самоизоляции показал, что играть онлайн может быть не менее интересно, чем живьем.
Готовы проверить свои финансовые знания и сообразительность, а заодно интересно (и безопасно!) провести время с друзьями? Зарегистрируйтесь на финансовый квиз Банки.ру, а мы свяжемся с вами и сообщим подробности.