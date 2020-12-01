Возможности многофункциональных центров по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу будут расширяться. Изменения в правила работы таких центров своим постановлением утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Предполагается, что в МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы, включая отчетность, в электронной форме в различные ведомства и организации.

Кроме того, постановлением правительства закреплены изменения в правила, позволяющие регионам организовывать специализированные рабочие места с прямым доступом к единому государственному реестру записей актов гражданского состояния не только в самих МФЦ, но и в их обособленных структурных подразделениях.

МФЦ также смогут осуществлять прием сведений для Росстата при проведении переписи населения, участвовать в организации на своих площадках мероприятий в рамках акций «Бессмертный полк» и «Сохраним память. Москва с заботой об истории».



Вопрос рассматривался 30 ноября на оперативном совещании с вице-премьерами. Как подчеркнул Мишустин, принятое решение направлено на совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг.