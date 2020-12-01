В конгрессе США представлен новый вариант пакета экстренных мер стимулирования роста американской экономики. Как сообщает ТАСС, законопроект подготовила группа членов сената, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партию.

Документ предусматривает выделение из федерального бюджета еще 908 млрд долларов на поддержку американской экономики в условиях пандемии. Самая крупная статья расходов — оказание финансовой помощи малому и среднему бизнесу. На эти цели предполагается ассигновать 288 млрд долларов. Еще 180 млрд законодатели призывают направить в качестве дополнительного финансирования на выплату пособий по безработице. Порядка 160 млрд долларов заложено в законопроекте на поддержку местных властей и администраций штатов, 82 млрд предусмотрено для сферы образования, 45 млрд — для транспортной отрасли, 35 млрд — для здравоохранения.

При этом данный вариант пакета не пользуется поддержкой со стороны руководства республиканской и демократической фракций сената. В связи с этим перспективы его прохождения через конгресс выглядят призрачными, отмечает ТАСС. К тому же избранный президент США демократ Джозеф Байден ранее сигнализировал о поддержке того варианта очередного пакета экстренных мер стимулирования экономики, который был выработан при участии спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Она, как и Байден, представляет Демократическую партию. Пелоси настаивает на том, чтобы принять пакет в размере 2,4 трлн долларов. Тем не менее Республиканская партия во главе с уходящим президентом США Дональдом Трампом не поддерживает этот законопроект.

Американские СМИ сообщили, что позже во вторник состоятся консультации между Пелоси и министром финансов США Стивеном Мнучином по мерам стимулирования экономического роста. Последний раунд таких консультаций прошел между ними еще до всеобщих выборов, которые состоялись 3 ноября.



Контролируемая демократами палата представителей и сенат, в котором большинство имеют республиканцы, продолжают спорить по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить 2 трлн долларов, а республиканцы настаивают на 500 млрд. К настоящему времени американская администрация с согласия конгресса ассигновала на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше 6 трлн долларов с учетом шагов, предпринятых Федеральной резервной системой США.