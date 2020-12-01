Почти во всех регионах России объем депозитов населения вырос в апреле — сентябре 2020 года, а наибольший прирост отмечался в Москве. Об этом свидетельствуют данные рейтинга , составленного агентством «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости.

Аналитики подсчитали , что за указанный период объем вкладов населения в среднем на человека вырос примерно на 9 тыс. рублей, то есть такую сумму в среднем смогли скопить граждане России за полгода.

Согласно результатам исследования, три региона показали очень хороший прирост депозитов в апреле — сентябре. Первую строчку рейтинга занимает Москва, где в среднем объем депозитов на душу населения за рассматриваемые шесть месяцев вырос более чем на 37 тыс. рублей. «Лидерство Москвы не удивительно, тут сосредоточено много богатых людей и высокооплачиваемых специалистов, которые могут формировать сбережения со своих больших доходов. И, как видно, эпидемия не очень помешала этому процессу. Отдельно стоит отметить, что большой статьей расходов москвичей являлся зарубежный отдых, а ограничения перелетов и в целом туризма позволили эти суммы положить в «копилку», — рассуждают составители рейтинга.

Вторую строчку рейтинга по приросту депозитов занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где люди с апреля по сентябрь в среднем скопили примерно по 36 тыс. рублей. В этом регионе ситуация схожа с Москвой: большие зарплаты и многие отказались от летнего отдыха, что позволило нарастить депозиты.

Третью строчку «несколько неожиданно», как отмечает «РИА Рейтинг», заняла Белгородская область, где депозиты за II и III кварталы выросли примерно на 29 тыс. рублей в среднем на человека.

В первой десятке рейтинга также расположились Магаданская область (плюс 22,3 тыс. рублей на человека), Санкт-Петербург (плюс 22,2 тыс.), Ханты-Мансийский автономный округ (плюс 15,9 тыс.), Тюменская область (плюс 15,1 тыс.), Сахалинская область (плюс 12,4 тыс.), Калининградская область (плюс 11,7 тыс.), Камчатский край (плюс 9,5 тыс. рублей). Среди лидеров — в основном экономически развитые регионы, констатируют эксперты.

По данным «РИА Рейтинга», только в двух регионах депозиты на душу населения сокращались в середине 2020 года. Ощутимое снижение (на 2 тыс. рублей на человека) наблюдалось в Новосибирской области, а небольшое (на 0,1 тыс.) — в Кабардино-Балкарии.

Среднее значение сбережений в банковских вкладах в России составляет 225 тыс. рублей, а медианный уровень вкладов среди регионов — 133 тыс., выяснили эксперты.

Лидирующую позицию по объему вкладов занимает Москва (почти 1 млн рублей на каждого жителя города). На второй строчке рейтинга почти с двукратным отставанием располагается Санкт-Петербург, где в среднем на человека приходится 476 тыс. рублей вкладов в банках. В первую десятку рейтинга также входят Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, ХМАО, Камчатский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Мурманская и Московская области. В этих восьми регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 238 тыс. рублей в Московской области до 354 тыс. в Магаданской.



Меньше всего депозитов на душу населения на 1 октября 2020 года было в Чеченской Республике и Ингушетии (11,2 тыс. рублей на человека в обоих регионах).