В ноябре объем наличных на руках у граждан и бизнеса снизился на 41,9 млрд рублей, пишет РБК , ссылаясь на статистику Банка России. В последний раз изъятие денег из обращения наблюдалось в январе, а начиная с кризисного марта оборот наличных рос повышенными темпами: только в марте — апреле на руки населения и бизнеса поступило свыше 1,2 трлн рублей. Всего с начала года объем наличных в обращении увеличился на 21% и превысил 12,8 трлн рублей на 1 октября.

По данным ЦБ, во II квартале доля безналичных платежей подскочила до 69%, пишут «Известия» . Такого уровня ждали только к концу 2020 года. Рост доли безнала фиксируют и в СберБанке — безналичных клиентов уже почти 40%. А согласно исследованию «СберИндекса» и «Платформы ОФД», по итогам III квартала отметку 60% доля безнала превысила сразу в семи регионах — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

По оценкам Банка международных расчетов (БМР), доля наличных платежей во всем мире упала на 10—12%. А за время пандемии использование бумажных денег в мире снизилось на 48%. Самые быстрые темпы перехода на безнал показали Канада, Австралия, Великобритания, Россия и Румыния, пишут аналитики консалтинговой BCG в исследовании Global Payments 2020. Существенная часть населения обратила внимание на сервисы доставки продуктов на дом, онлайн-кинотеатры, возможность доставки еды из ресторанов, отметил Александр Дужников, сооснователь ГК A3F Group. Рост процентного соотношения безналичных операций также связан с ограничениями в работе кафе и баров, в которые люди часто приходят с наличными.

Также Россия — в лидерах по массовому распространению онлайн-банкинга и развитию эквайринга. Еще один фактор — развитие высокотехнологичного сектора. По мнению Андрея Плотникова, председателя совета директоров инвестиционной компании Custodian, такие компании, как «Яндекс», Ozon, Mail.ru, Wildberries, Delivery Сlub, станут основными драйверами при переходе на безналичный расчет.

Банк России: наличные не исчезнут c появлением цифрового рубля Об этом заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

Ежедневные данные по объему наличных, которые и показывают сокращение в ноябре, отличаются от тех, что ЦБ раскрывает раз в месяц в статистике денежной базы, но снижение объема наличных в обращении действительно типично для октября — ноября, говорит начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин. По его словам, сезонные факторы смогли проявиться из-за ослабления эффектов пандемии. Весной и летом, на фоне первой волны пандемии, был досрочно произведен большой объем стимулирующих выплат от государства. Сейчас таких выплат нет, поэтому мы просто вернулись в некую нормальную динамику, пояснил Сусин.

Весной неопределенность потребителей была гораздо выше, чем сейчас, отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. В апреле всего 3% респондентов отметили, что сняли наличные со счета и оплачивают покупки ими, 21%, наоборот, начал пользоваться картами больше.

Как отметил Сусин, наличные рубли могут возвращаться в финансовую систему по трем каналам: через рост потребления, возврат средств на банковские депозиты и счета, а также через покупку иностранной валюты. Есть определенный спрос населения на валюту на фоне укрепления рубля, отметил он. В декабре в России традиционно происходит большой отток в наличность, в этом году он, скорее всего, будет, но непонятны его масштабы: бюджетные расходы будут большими, около 2 трлн рублей уйдет в экономику, и часть из них наверняка осядет в виде наличности, пояснил эксперт.