Отраслевые объединения, защищающие интересы туристического бизнеса, направили письмо в правительство России с предложением продлить субсидии на зарплаты для пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

В России для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей с весны доступно несколько видов господдержки. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке могли получить субсидии за апрель и май — по 12 тыс. 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников по отношению к марту текущего года.

«Руководители отраслевых объединений просят правительство рассмотреть вопрос о продлении до 30 апреля 2021 года выдачи субсидий предприятиям малого и среднего бизнеса на прежних условиях, то есть в виде прямых выплат в размере МРОТ на одного сотрудника», — сказали в пресс-службе.

Письмо подписали директор «Турпомощи» Александр Осауленко, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, вице-президент ОСИГ Алексей Волков. Обращение направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, а также министру экономического развития Максиму Решетникову и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.

«Эта мера государственной поддержки уже показала свою эффективность и далее позволит обеспечить сохранение и развитие организаций малого и среднего предпринимательства как одного из важнейших элементов рыночной экономики», — приводит пресс-служба слова Игнатьева.

Авторы письма, по данным пресс-службы, указали, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки российский турбизнес «остается под серьезным давлением». Они отметили, что порядка 150 стран закрыли свои границы, внутренний туризм «также не может реализовать свой потенциал в полном объеме из-за ограничений, введенных практически во всех регионах». Они привели данные Ростуризма, по которым в нынешних условиях отечественная туриндустрия ежеквартально несет убытки в размере не менее 4 млрд долларов.