Центробанк исключает преобразование всех безналичных денег в цифровые, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью газете «Известия» . По его словам, регулятор будет детально анализировать предложения, касающиеся технологических решений создания цифрового рубля.

«В любом случае цифровой рубль — это третья форма денег, которые будут эмитироваться Центробанком и обращаться наряду и дополнительно к уже существующим формам, наличным и безналичным рублям. Эти формы удобны и привычны и для населения, и для бизнеса», — пояснил Заботкин.

Он отметил, что при создании платформы цифрового рубля предполагается использовать и блокчейн, и централизованные технологии. «С точки зрения технологии это будет гибридная платформа цифрового рубля, созданная и контролируемая Банком России. При этом банки и другие финансовые посредники будут иметь возможность создавать и развивать дополнительные сервисы для работы с цифровым рублем, которые обеспечат его тесную интеграцию с существующими финансовыми продуктами и услугами», — заявил зампред ЦБ.

Банк России: наличные не исчезнут c появлением цифрового рубля Об этом заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

Также виртуальные кошельки не станут анонимными — это не позволит применять их для теневых операций, сообщил Заботкин. «Внедрение цифрового рубля не должно вступать в противоречие с нашими мерами по увеличению прозрачности платежей и 115-м ФЗ. Эти соображения важны при принятии решений в данном проекте. Платформа цифрового рубля будет предполагать конфиденциальность расчетов, но вряд ли она будет предполагать анонимность», — пояснил он, добавив, что вариант неперсонифицированных виртуальных кошельков маловероятен.

ЦБ будет разрабатывать платформу цифрового рубля, чтобы им могли пользоваться все экономические агенты, отметил Заботкин. Дальнейшее будет зависеть от их личных предпочтений того, насколько эта форма денег действительно будет удобна в конкретных ситуациях, кто в итоге станет главным пользователем. Важным моментом внедрения цифрового рубля является то, что он должен быть удобен для населения, пояснил зампред ЦБ.