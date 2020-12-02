Российские фондовые индексы в среду начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,1% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 150,84 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,19% и равнялся 1 308,54 пункта.



Восходящий тренд по рынку акций остается в силе, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Однако сегодня день начнется с небольшого снижения рынка акций. Американские фьючерсы примерно на треть процента зашли в «красную зону», чуть менее процента теряет нефть. Но просадка не будет глубокой и длительной. Восходящий тренд как по российскому, так и по американскому рынку акций остается в силе», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.