Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл перед выступлением на банковском комитете в конгрессе пообещал мировой экономике еще несколько трудных месяцев. Как говорится в опубликованном на сайте ФРС США документе, Пауэлл связывает тяжелые для мировой экономики времена с проблемами, вызванными пандемией.

Он отметил, что сложившаяся в мировой экономике ситуация в ближайшем будущем будет оставаться напряженной. На это не окажут влияние даже разработка сразу нескольких вакцин от коронавируса крупнейшими мировыми фармацевтическими компаниями и их обещания о скором выпуске этого препарата в обращение. По его мнению, в сложившихся условиях властям разных стран важно сохранять программы поддержки экономики и своего населения.

Таким образом, Пауэлл снова выразил свое несогласие с политикой американского Минфина. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин объявил о скором закрытии пяти из девяти программ экстренной помощи, которые правительство реализует вместе с ФРС на фоне пандемии. Останутся, по словам Мнучина, четыре программы. Самой важной из них ФРС считает механизм поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program (PPP).