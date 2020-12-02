Объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже по итогам ноября составил 25,21 млрд долларов, что на 46,3% больше, чем в октябре (17,24 млрд). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 13 раз (1,94 млрд в ноябре 2019 года), говорится в сообщении торговой площадки.

Среднедневной объем торгов в ноябре увеличился на 53,6% по сравнению с октябрем и достиг 1,26 млрд долларов. Количество сделок в отчетном месяце составило 37,31 млн, что на 104,3% больше, чем в октябре.

По итогам ноября были зафиксированы рекорды клиентской активности. Количество активных счетов выросло на 28,9% по сравнению с октябрем и составило 559,94 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с октябрем на 11,9%, достигнув 669,3 тыс.

По состоянию на 30 ноября на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 6,94 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 9,35% больше, чем месяцем ранее (6,35 млн в октябре). Из них уникальных счетов клиентов — 4,77 млн, на 8,84% больше, чем месяцем ранее (4,38 млн в октябре).

9 ноября 2020 года был зафиксирован рекорд дневного объема торгов в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в размере 2,21 млрд долларов, что на 53,22% больше предыдущего рекорда, который составил 1,44 млрд 4 сентября.



24 ноября на торгах Санкт-Петербургской биржи стали доступны для заключения сделок американские депозитарные расписки Ozon Holdings PLC. Торговля и расчеты по сделкам с бумагами осуществляются в долларах США. Ценным бумагам присвоен тикер OZON, минимальный лот — одна депозитарная расписка.

28 ноября рынку ценных бумаг иностранных эмитентов Санкт-Петербургской биржи исполнилось шесть лет. С момента запуска торгов в 2014 году количество ценных бумаг на торгах выросло с 50 до более 1,4 тыс. Сегодня на торгах доступны еврооблигации, ценные бумаги всех компаний, входящих в индекс S&P 500, а также американские депозитарные расписки эмитентов из России, Китая, Южной Кореи, Японии, Италии, Великобритании и других стран.