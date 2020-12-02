ВТБ запустил новую бонусную опцию «Инвестиции» для держателей «Мультикарты». За оплату покупок клиент получает кешбэк, который начисляется на его брокерский счет и может быть инвестирован в покупку ценных бумаг на фондовом рынке. Такая опция по кешбэку является уникальной для российского рынка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Бонусное вознаграждение начисляется раз в месяц в рублях и составляет до 1,5% от стоимости совершенных покупок. Подключить опцию могут как новые клиенты банка, так и текущие держатели «Мультикарты». Ее подключение к «Мультикарте» — бесплатно», — говорится в релизе.

Выбрать, во что инвестировать полученные средства, клиент может самостоятельно в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции». При покупке ценных бумаг возможна доплата или полная оплата инвестиционных инструментов из начисленного бонуса.

В рамках опции держателям новых «Мультикарт» доступны два варианта подписок: «Стандартное вознаграждение», при котором клиент получает кешбэк в размере до 1% от покупок на общую сумму до 30 тыс. рублей в месяц. А также «Повышенное вознаграждение», предусматривающее кешбэк в размере до 1,5% от покупок на сумму до 75 тыс. рублей, опция является бесплатной при условии трат по карте на сумму не менее 10 тыс. в месяц. Для держателей «Мультикарты» «Привилегия» вознаграждение составляет 1,5% от оборота, до 150 тыс. рублей.

Подключить бонусную опцию «Инвестиции» можно самостоятельно в «ВТБ Онлайн». Для начисления кешбэка клиенту необходимо открыть брокерский счет — это также можно сделать в мобильном приложении банка, в интернет-банке или установив на смартфон приложение «ВТБ Мои инвестиции». Процедура занимает всего несколько минут.