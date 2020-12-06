Банк ДОМ.РФ снизил ставки по потребительским кредитам для сотрудников, находящихся на зарплатном обслуживании. Теперь клиенты могут оформить кредит по ставке от 6,5%. Ставка распространяется как на рефинансирование взятых в других банках кредитов, так и на новые кредиты наличными, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Максимальная сумма потребительского кредита — 5 млн рублей, срок — от двух до семи лет с возможностью досрочного погашения без комиссий. Кредит доступен без залога на любые цели, в том числе для рефинансирования и объединения в один кредит неограниченного количества авто- и потребительских кредитов, ипотеки, а также кредитных карт, оформленных в других банках.

Для остальных клиентов потребительские кредиты доступны по ставке от 7,5%. В рамках предложений к «черной пятнице» до 6 декабря каждый десятый кредит наличными свыше 1 млн рублей доступен по ставке 5% — низкая ставка действует со второго ежемесячного платежа на весь срок кредита.



Отправить заявку на оформление потребительского кредита можно на сайте банка по ссылке — около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.