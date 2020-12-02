Российские банки выдали более 300 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки по ставке не более 6,5%. До 90% всех кредитов на новостройки выдается по этой программе, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«Сегодня 80—90% всех кредитов на новостройки идет через [льготную] ипотеку, 301 тысяча кредитов на новые стройки получено, 865 миллиардов рублей привлечено в экономику, 120 миллиардов люди принесли своих личных сбережений в виде первоначального взноса, порядка 100 миллиардов мы получим налогов. При этом заплатили мы за все за это на компенсацию на сегодняшний день пока 140 миллиардов рублей», — сказал Хуснуллин.

По его словам, благодаря льготной ипотеке в строительство придет порядка 2 трлн рублей, около 620 тыс. семей улучшат свои жилищные условия. При этом льготная ипотека привела к тому, что банки начали снижать рыночные ипотечные ставки, добавил вице-премьер.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже была продлена до 1 июля 2021 года.