Банк России 9—10 декабря проведет онлайн-конференцию «(Пост)коронавирусная экономика и вызовы для политики Центрального банка». Конференция будет транслироваться в открытом доступе на странице ЦБ, сообщает пресс-служба регулятора.

Представители Банка России, иностранных регуляторов, международных организаций и эксперты обсудят долгосрочные эффекты пандемии — в частности, последствия для денежно-кредитной политики, эффективность трансмиссионного механизма, изменения на рынке труда и в потребительских предпочтениях, угрозы перегрева рынка или возникновения проблемы компаний-зомби в секторах, которые получили масштабную господдержку.

«Пандемия влияет на потенциал и структуру экономики, но пока никто не может точно предсказать, в какую новую точку равновесия приведут нас эти изменения. Цифровизация и удаленная работа сотрудников, изменение предпочтений потребителей, сохранение противоэпидемических ограничений продолжат влиять на рынок труда, рынки отдельных товаров и динамику экономики в целом. В какой мере эти изменения должны учитываться центральными банками в своей политике? Какие вызовы глобальные изменения ставят перед странами с формирующимися рынками? Эти вопросы мы обсудим с участниками нашей конференции», — комментирует председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В мероприятии примут участие председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, председатель Хорватского народного банка Борис Вуйчич, глава Банка Мексики Алехандро Диас де Леон, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, представители МВФ, Банка международных расчетов, Минфина и Минэкономразвития, российские и зарубежные эксперты.