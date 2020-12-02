Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости начать создание системы цифровых коридоров между странами Евразийского экономического союза и Китаем, говорится в сообщении Кабмина. Об этом Мишустин заявил на онлайн-встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Мишустин упомянул о приоритетах развития сотрудничества между ЕАЭС и КНР, в том числе о работе по сопряжению планов развития Евразийского союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь».

«В рамках такого взаимодействия нам нужно приступить к созданию системы цифровых коридоров между странами «пятерки» и Китаем, сформировать условия для внедрения электронной сертификации во взаимной торговле по ряду товаров и, конечно, наладить диалог по вопросам внешнеторговой политики союза и КНР», — сообщил глава Кабмина. По его словам, все это даст новые возможности для совместной работы и позволит выстроить взаимовыгодное сотрудничество.

Мишустин отметил, что надо наращивать совместные усилия по преодолению негативных экономических последствий коронавируса. «Для этого укреплять взаимодействие по всем направлениям — в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. Расширять кооперацию в цифровизации. Находить новые перспективные сферы и форматы сотрудничества», — пояснил председатель правительства РФ.

«Нужно развивать инвестиционное взаимодействие. Сейчас у нас в активе 90 важных инвестиционных проектов. В основном они сосредоточены в сферах энергетики, промышленного производства, сельского хозяйства, инфраструктуры. Российское правительство готово оказывать их реализации всю необходимую поддержку», — добавил Мишустин.