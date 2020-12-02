Власти Белгородской области первыми в России предложили сделать в этом году 31 декабря выходным днем в регионе, отработав за него 26 декабря. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. А регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря.

«Руководителям органов исполнительной власти, государственных органов власти, областных государственных учреждений, предприятий организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года… Предоставить работникам подразделений… другой день отдыха 31 декабря 2020 года», — говорится в распоряжении.

Органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам рекомендуется «рассмотреть вопрос о принятии аналогичных решений».