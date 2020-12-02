Банк России установил официальные курсы валют на 3 декабря.

Курс доллара снизился на 70,52 копейки, составив 75,6151 рубля (76,3203 рубля на 2 декабря). Курс евро понижен на 0,44 копейки, до 91,3052 рубля (91,3096 рубля на 2 декабря).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:44 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 75,65 рубля (минус 20 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 91,19 рубля (минус 30 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,39—75,96 рубля за доллар и 91,09—91,65 рубля за евро.