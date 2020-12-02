Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении до 1 марта 2026 года «дачной амнистии» и распространении действия данного упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

Речь идет о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, который должен закончить действие 1 марта 2021 года. После этого правообладатели участков должны были бы воспользоваться порядком, вступившим в силу с 4 августа 2018 года, и уведомлять уполномоченный орган местного самоуправления о начале и завершении строительства объекта ИЖС или садового дома для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр.

Принят закон о продлении «дачной амнистии» до 2026 года Авторами инициативы стали сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников.

Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Наличие уведомлений о планируемом строительстве и об окончании строительства не требуется. При этом разрешается применять упрощенный порядок регистрации прав на жилой или садовый дом на земельном участке, предназначенном не только для садоводства, но «для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта». Однако дом должен соответствовать параметрам объекта ИЖС, закрепленным в Градостроительном кодексе.

С 1 марта 2019 года действует переходный период для тех граждан, которые начали строительство дома до 4 августа 2018-го, не получив на это разрешение. Они вправе подать документы в ходе строительства, разрешение на его начало и ввод дома в эксплуатацию им не нужно, но если не сделать это до 1 марта 2021 года, то оформить права можно будет только в судебном порядке.

Также на пять лет продлевается срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года.