Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о приостановке еще на год — до 1 января 2024 года — начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в СберБанке.

В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в СберБанк и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР. Восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости. Базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.

Госдума приняла закон о продлении приостановки выплат по вкладам CCCР до 2024 года Закон внесен правительством РФ.

Законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» с 2003 года ежегодно приостанавливается.

Правительство РФ обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2021 году — 48,14 трлн рублей, в 2022-м — 50,1 трлн рублей, в 2023-м — 52,1 трлн рублей. Эта оценка сделана исходя из общего объема гарантированных сбережений граждан в сумме 345,54 млрд рублей.