Стоимость ценных бумаг в собственности россиян достигла 4,7 трлн рублей. Такие данные представил Центробанк, уточнив, что это общая стоимость ценных бумаг на счетах физических лиц в депозитариях к концу III квартала 2020 года без учета вложений в паи паевых инвестиционных фондов и ценных бумаг в портфелях доверительного управления.

Значение оказалось на 16% больше, чем в предыдущем квартале, и на 45% больше, чем годом ранее, указано в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» . Прирост объема вложений за вычетом валютной и курсовой переоценки, по подсчетам ЦБ, составил 420 млрд рублей за квартал. Основной приток инвестиций происходил в российские и иностранные акции, а также облигации иностранных эмитентов.

Количество клиентов на брокерском обслуживании в III квартале 2020 года выросло на 27% по сравнению с предыдущим кварталом — до 7,6 млн человек. Основной прирост по-прежнему наблюдался в массовом розничном сегменте у профучастников — кредитных организаций, их доля по количеству клиентов выросла до 82%. За счет массового привлечения новых инвесторов росла также доля активных клиентов у профучастников — кредитных организаций, которая превысила 19%.

В III квартале розничные инвесторы сохраняли интерес к рисковым активам, включая структурные облигации, которые покупали в том числе в качестве альтернативы вкладам. Общая стоимость структурных облигаций на счетах физических лиц достигла 489 млрд рублей, что составляет 19% от всего объема долговых бумаг, принадлежащих гражданам.

Количество клиентов в сегменте доверительного управления достигло 480 тыс. (плюс 20% за квартал), а стоимость инвестиционных портфелей — 1,4 трлн рублей, в том числе 0,32 трлн в рамках стандартных стратегий (плюс 17% за квартал). Основной приток клиентов наблюдался в стандартных стратегиях, ориентированных на инвестиции в российские акции.

В числе прочего в материале отмечается, что средний размер индивидуального инвестиционного счета в рамках брокерского обслуживания за квартал уменьшился с 80 тыс. до 76 тыс. рублей, а в рамках доверительного управления — с 292 тыс. до 274 тыс.



По мнению Банка России, необходимо, чтобы продавцы инвестиционных продуктов и услуг давали полную информацию о них гражданам. Также регулятор считает важным контролировать риски мисселинга. Это связано в том числе со сложностью некоторых продуктов, например структурных. Для этого, в частности, введены паспорта финансовых продуктов и планируется внедрить правила продаж небанковских продуктов банками. Важнейшим элементом защиты прав граждан на фондовом рынке является запуск тестирования инвесторов, добавляет регулятор.