Совет Федерации одобрил закон о приостановке индексации зарплат федеральных чиновников в следующем году. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

«Ежегодная индексация окладов по должностям федеральной гражданской службы приостанавливается до 1 января 2022 года. Совет Федерации одобрил соответствующий закон», — говорится в релизе.

Уточняется, что сенаторы поддержали федеральный закон «О приостановлении действия части 11 статьи 50 федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Одобренным законом приостанавливается до 1 января 2022 года действие законодательного положения, согласно которому размеры окладов денежного содержания по должностям федеральной гражданской службы ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

Напомним, закон о приостановке индексации окладов госслужащих в 2021 году был принят Госдумой 25 ноября. Как уточнялось, инициатива не затрагивает зарплаты региональных чиновников — их индексация устанавливается законами субъектов РФ.



Одобренный сенаторами федеральный закон вступает в силу 1 января 2021 года.