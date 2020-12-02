Банк «Русский Стандарт» обновил мобильное приложение RSB Mobile. В нем появились дополнительные функции и был расширен перечень поставщиков услуг, говорится в релизе финучреждения.

«В новом релизе RSB Mobile проведен рестайлинг раздела «Платежи». Теперь на экране раздела можно искать операции по любому слову: названию шаблона, автоплатежа, счета, ИНН или названию поставщика услуг и другим параметрам. В обновленном мобильном банке стали доступны чеки с синей печатью сразу после проведения операции с возможностью отправки по почте или через самые популярные мессенджеры. Чек доступен сразу после операции, а также спустя любое время — по возвращении клиента к проведенному платежу. Особенно актуальна опция для платежей за ЖКУ, оплате штрафов и госпошлин, налогов и других операций», — сказано в сообщении.

Теперь в RSB Mobile клиент может получить справку с синей печатью банка по любой покупке или о снятии наличных (из выписки по карте). В новой версии приложения также добавлен раздел «Контакты» у клиентов, которые разрешили к нему доступ. Он позволяет быстро (в несколько кликов) делать переводы по номеру телефона или оплачивать мобильный другого пользователя.

Кроме того, «Русский Стандарт» расширил перечень поставщиков услуг для быстрой оплаты. Наибольший рост количества контрагентов — в самых популярных сегментах. Среди самых востребованных категорий быстрых оплат у пользователей — штрафы ГИБДД, налоги, городской телефон, телевидение и услуги интернет-провайдеров.