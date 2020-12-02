Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призывает Банк России проанализировать сложившуюся практику на рынке потребительского кредитования, выступая против навязывания россиянам невыгодных автокредитов. Об этом говорится в сообщении на сайте фракции.

«Пользуясь ажиотажным спросом на автомобили из-за девальвации рубля, банки и автосалоны навязывают россиянам невыгодные кредиты; государство должно ограничить такую практику и гарантировать людям возможность брать займы на справедливых и прозрачных условиях», — сказал Миронов.

Причинами просрочки по автокредитам он назвал падение доходов граждан из-за кризиса, девальвацию рубля и «грабительскую политику» банков и автодилеров, которые навязывают ненужные покупателям услуги и тем самым повышают их долговую нагрузку. По словам Миронова, в социальных сетях полно примеров того, на какие уловки совместно идут банки и автосалоны, чтобы «содрать с клиента побольше денег», они с легкостью обходят ограничения, которые для них устанавливают правительство и ЦБ.

«Начнем с того, что покупателей часто вынуждают брать автокредит — без него автосалоны просто взвинчивают цены в период ажиотажного спроса. Затем человеку навязывают «страхование жизни», без которого процентная ставка по кредиту будет гораздо выше. Нетрудно догадаться, что условия такого страхования существенно хуже, чем если бы клиент оформлял его в сторонней страховой компании. Все эти суммы «зашиваются» в тело кредита, чтобы выплаты по процентам были больше, а сделка дополняется различными ограничениями по досрочному погашению. И это не говоря уже об общей практике «аннуитетных платежей», когда сначала человек в основном выплачивает проценты, а лишь потом основной долг. Тем самым людей затягивают в непосильную долговую кабалу — вот вам и причина просрочек», — пояснил Миронов, которого цитирует пресс-служба.

Миронов призывает ЦБ «проанализировать сложившуюся практику на рынке потребительского кредитования и дать по рукам тем наперсточникам, которые наживаются на тяжелой жизненной ситуации наших людей». Проценты по кредиту должны быть равномерно распределены на весь срок кредитования и выплачиваться только за фактический период использования кредита с точностью до дней, подчеркнул депутат. Он добавил, что фракция изучит, какие еще можно внести изменения в банковское и налоговое законодательство, чтобы защитить граждан.