Риски кредитного сжатия в российской экономике продолжают расти, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» «Фаза кредитного сжатия в России» .

Как отмечают аналитики, фаза продолжительного кредитного сжатия — сокращение кредитования на фоне снижающихся процентных ставок — длится в России с 2016 года. Кредитная активность нефинансового сектора сбавляет темпы, несмотря на снижающиеся процентные ставки. Многие развитые страны прошли через фазу продолжительного кредитного сжатия после глобального финансового кризиса.

В первом полугодии 2020 года произошли сильное падение спроса нефинансового сектора на кредиты, а также ужесточение банками условий кредитования. В III квартале спрос на кредиты возрос, а требования банков слегка смягчились. Основная причина — антикризисная политика Центробанка и правительства РФ, включающая стимулирование кредитной активности.

Введенные меры поддержки бизнеса (кредитные каникулы, льготные и невозвратные кредиты) спровоцировали оживление кредитной активности в III квартале 2020 года, однако их долгосрочный вклад в восстановление кредитного цикла пока еще под вопросом, полагают эксперты. Кроме того, данные по кредитной активности искажены введенным мораторием на банкротство: после его отмены часть существующей задолженности будет списана.



Инвестиционная активность российского нефинансового сектора находилась на спаде еще в 2019 году, а последствия «коронакризиса» для инвестиций будут катастрофическими, говорится в материале. «Собственные средства в значительной степени сократились из-за снижения прибылей нефинансового сектора и не смогут дать импульс инвестиционной активности, — комментирует управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах. — Кредиты как источник заемных средств стеснены требованиями к достаточности капитала и из-за пандемии окажутся зажатыми еще в большей степени на фоне сокращения финансовой устойчивости заемщиков. Льготные кредиты, введенные для поддержки бизнеса, позволят пострадавшим предприятиям получить заемное финансирование, однако инвестирование этих средств маловероятно».