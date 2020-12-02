Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила рассмотреть идею временного бюджета Евросоюза на случай, если до конца года не удастся разрешить разногласия с Польшей и Венгрией по согласованию многолетних финансовых рамок ЕС на 2021—2027 годы и связанного с этим планом фонда экстренного восстановления экономики ЕС, сказал на пресс-конференции в Брюсселе глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания коллегии еврокомиссаров.

Ожидается, что согласование многолетнего европейского бюджета станет одной из центральных тем на саммите ЕС 10—11 декабря. Как сообщил ранее глава Евросовета Шарль Мишель, позиция «ряда стран» союза не позволяет окончательно согласовать новый многолетний финансовый план. Вето на финплан и пакет восстановления экономики ЕС наложили Польша и Венгрия из-за несогласия с «условным механизмом» выделения средств. Варшава и Будапешт изначально выступали против такого механизма, который может привести их к потере финансирования ЕС из-за нарушения европейских норм и обязательств в области верховенства права.

В конце ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам, несогласным с условным механизмом выделения средств из фонда восстановления европейской экономики, обращаться за разъяснениями в суд ЕС и не тормозить принятие важного для всего союза и миллионов его граждан многолетнего финансового плана.

Очередной многолетний финансовый план должен начать работать уже с 1 января 2021 года. Бюджеты ЕС наполняются в основном средствами союза, для нового антикризисного фонда Еврокомиссия планирует занять деньги на рынке.