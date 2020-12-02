В Горно-Алтайске задержали мужчину, угрожавшего взорвать отделение СберБанка. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах в среду.

Изначально стало известно, что мужчина ворвался в офис СберБанка.



«В офис СберБанка в центре города ворвался мужчина, он угрожал взрывом и требовал денег. Гражданин задержан», — сказал собеседник агентства, отметив, что, по предварительным данным, мужчина был пьян.



Специалисты проверили помещение банка в столице Республики Алтай по адресу: Коммунистический пр-т, д. 68, однако взрывных устройств не обнаружили. По информации источника ТАСС, обследование завершилось в 19:30 (15:30 мск). Сотрудник одной из компаний, работающих в здании, сообщил ТАСС, что отделение СберБанка занимает значительную часть первого этажа четырехэтажного бизнес-центра.



Получить комментарий «Сбера» ТАСС пока не удалось.

Позже в среду, 2 декабря, информагентство со ссылкой на Главное управление МВД по Республике Алтай указало, что сообщение об угрозе взрыва в отделении СберБанка в Горно-Алтайске поступило по телефону; в полиции опровергли информацию о задержании на месте мужчины, угрожавшего взорвать офис банка.

«Поступило [в полицию] сообщение от сотрудников кол-центра, что им позвонил неизвестный мужчина и сообщил об угрозе взрыва. Личность мужчины была установлена по номеру телефона, с которого был произведен звонок, звонили с телефона жителя Горно-Алтайска. Мужчину доставляют в отделение, будет проведена проверка и принято дальнейшее процессуальное решение. Сообщение об угрозе взрыва было ложным», — сказал собеседник агентства.