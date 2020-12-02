Пандемия коронавируса привела к тому, что в первом полугодии 2020 года во многих странах зарплата либо сократилась, либо росла медленнее, нежели прежде. При этом особенно сильно нынешний кризис сказался на заработке женщин и низкооплачиваемых работников, говорится в опубликованном в среду в Женеве докладе Международной организации труда (специализированное учреждение ООН).

«Ежемесячные зарплаты за первые шесть месяцев упали или росли медленнее вследствие пандемии COVID-19 в двух третях стран, в отношении которых имеются официальные данные», — указывают авторы доклада, которых цитирует ТАСС. По мнению МОТ, «в ближайшем будущем нынешний кризис, скорее всего, окажет массированное давление на зарплаты в сторону снижения». Подчеркивается, что заработок женщин и низкооплачиваемых работников «был непропорционально сильно затронут этим кризисом».

Хотя в одной трети стран, передавших в МОТ сведения, зарплата, как отмечают эксперты, «вроде бы выросла», это произошло «в значительной степени за счет существенного сокращения низкооплачиваемых работников». В государствах, принявших «сильные меры для сохранения занятости, последствия кризиса ощущались прежде всего в падении зарплат, а не в массовой потере рабочих мест», отмечается в докладе.

На основе анализа данных, поступивших из 28 европейских стран, авторы доклада пришли к выводу, что «без временных субсидий наименее оплачиваемые 50% работников потеряли бы, по оценкам, 17,3% своей зарплаты». Вследствие нынешнего кризиса больше рабочих часов потеряли работники низкой квалификации, нежели высокооплачиваемые управляющие и высококвалифицированные кадры. В целом, с учетом всех категорий персонала, без субсидий зарплаты снизились бы на 6,5%. Субсидии покрыли 40% этого снижения, констатировали в МОТ.



«Рост неравенства, вызванный кризисом COVID-19, грозит привести к бедности, социальной и экономической нестабильности, что имело бы катастрофические последствия», — сообщил в связи с публикацией доклада генеральный директор МОТ Гай Райдер. Он призвал проводить «адекватную политику в сфере зарплаты с учетом устойчивости рабочих мест и предприятий».