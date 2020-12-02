Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получат право на профессиональное обучение независимо от места регистрации. Соответствующие изменения в статью 23 закона «О занятости населения в Российской Федерации» одобрены Советом Федерации, сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Федеральным законом уточняется порядок направления женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и обратившихся в органы службы занятости, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.



При этом устанавливается, что можно обращаться в органы службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания, а обучение должно осуществляться по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям).