Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составил 81,4 трлн рублей. Такие данные представила в среду торговая площадка.

«Значительный рост объема торгов зафиксирован на всех рынках биржи: на срочном рынке (рост на 93,5%), рынке акций (рост на 71,8%), рынке облигаций (рост на 42,5%), валютном рынке (рост на 22,1%) и денежном рынке (рост на 19%)», — говорится в релизе.

В целом на фондовом рынке объем торгов в ноябре увеличился на 55% и достиг почти 5,29 трлн рублей (без учета однодневных облигаций), в том числе объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями превысил 2,5 трлн рублей, а объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил около 2,79 трлн. Среднедневной объем торгов акциями равнялся 125 млрд, облигациями — 139,5 млрд (в ноябре 2019 года — 72,8 млрд и 97,9 млрд рублей соответственно). В ноябре на фондовом рынке Московской биржи размещены 92 облигационных займа на общую сумму 2,312 трлн рублей.



В числе прочего сообщается, что объем торгов на валютном рынке достиг в ноябре 27,3 трлн рублей, среднедневной — почти 1,364 трлн (в ноябре 2019-го — около 1,117 трлн).