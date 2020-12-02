Банк ДОМ.РФ предоставил ГК «Страна-Девелопмент» проектное финансирование для приобретения земельных участков и строительство нового жилого микрорайона «Сердце Сибири» в Тюмени. Об этом сообщили в банке, подчеркнув, что сделка стала одной из самых крупных на региональных рынках жилищного строительства. Размер кредитной линии составляет 17,5 млрд рублей.

Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство жилой недвижимости, социальной и торговой инфраструктуры. «Проект «Сердце Сибири» — современный микрорайон с домами переменной этажности и многоуровневыми паркингами, большим бульваром для пеших прогулок и детским садом. Микрорайон состоит из уютных кварталов, реализуется вблизи исторического центра Тюмени, рядом с крупными транспортными магистралями, в окружении сложившейся жилой застройки», — рассказали в кредитной организации.



Ввод в эксплуатацию первой очереди микрорайона запланирован на конец 2022 года, полностью он будет достроен к концу 2024-го.