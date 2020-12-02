Крупнейший финансовый институт Германии — Deutsche Bank намерен в течение последующих двух лет закрыть 200 филиалов на территории страны в рамках программы по оптимизации работы в условиях жесткой экономии, обусловленной пандемией. Об этом сообщил заместитель генерального директора банка Карл фон Рор в опубликованном в среду интервью газете Die Welt, передает ТАСС.

«Как уже было объявлено, мы закроем около сотни отделений Deutsche Bank. Кроме того, мы хотим сократить примерно 50 филиалов Postbank в течение следующих двух лет. В целом к концу 2022 года наша сеть в Германии уменьшится еще на 200 филиалов», — отметил фон Рор.

Также банкир подчеркнул, что фининститут сократит рабочие места в своих центральных офисах. «Несколько дней назад мы смогли договориться о сокращении 37% рабочих мест в наших головных офисах во Франкфурте-на-Майне и Бонне», — заметил фон Рор. Таким образом, к 2022 году, по его словам, в штаб-квартирах банка в этих городах будет сокращено порядка 350 рабочих мест.

Топ-менеджер исключил возможность слияния отделений Deutsche Bank и Postbank. «Мы придерживаемся стратегии двух брендов, поскольку у нас очень дифференцированное позиционирование бренда. Однако в будущем они будут сотрудничать еще более тесно», — заключил он.



Deutsche Bank является одним из важнейших транснациональных банков, имеет представительства более чем в 70 странах. На территории Германии функционируют порядка 500 филиалов Deutsche Bank. Дочерняя компания Postbank имеет около 800 отделений.