Финансовый супермаркет Банки.ру в четверг, 10 декабря, проведет вебинар на тему «Как заработать на ИИС: пошаговая инструкция» .

Количество брокерских счетов с начала 2020 года выросло почти в два раза, до 7,6 млн. На фондовый рынок активно выходят клиенты с небольшими суммами — они ищут новые способы долгосрочных накоплений в дополнение к традиционным банковским вкладам, доходность которых постоянно снижается. Государство со своей стороны старается заинтересовать граждан инвестициями, предлагая им дополнительные возможности — льготное налогообложение их счета. Простым этот инструмент не назовешь, как и все, что связано с возвратом налогов из государственной казны. Как пользоваться счетом максимально эффективно — разберемся вместе.

Основные вопросы для обсуждения:

• Как выбрать брокера для индивидуального инвестиционного счета?

• Чем отличается брокерский счет ИИС и ИИС с доверительным управлением?

• Какой тип вычета по ИИС лучше?

• Что происходит с деньгами и ценными бумагами на ИИС?

• Какие ограничения накладываются на ИИС и что будет, если их нарушить?

• Как работает налоговый кредит на ИИС?

Зрители также смогут задать любые другие возникающие вопросы.

В вебинаре примет участие независимый финансовый консультант, эксперт в области управления личными инвестициями Игорь Файнман. Модератором выступит главный редактор Банки.ру Владислав Коваленко.

Начало вебинара — в четверг, 10 декабря, в 18:00 по московскому времени. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.



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