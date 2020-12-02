Совкомбанк собрал заявки на выпуск облигаций серии БО-П03 со сроком обращения один год, увеличив объем размещения до 10 млрд рублей. Об этом сообщает Россельхозбанк, выступающий одним из организаторов размещения.

Уточняется, что первоначальный ориентир ставки купона составлял 6—6,1% годовых. По итогам сбора заявок эмитенту и организаторам удалось зафиксировать ставку по нижней границе диапазона — 6% годовых, что соответствует доходности 6,14% годовых.

«Спрос на облигации значительно превысил предложение, что позволило эмитенту увеличить объем выпуска с 5 млрд рублей до 10 млрд», — указано в сообщении РСХБ.

Организаторами размещения также выступают BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Райффайзенбанк и сам Совкомбанк.



Предварительная дата технического размещения на Московской бирже — 8 декабря 2020 года.