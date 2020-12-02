Объемы продаж через Интернет в России выросли в октябре по крупным и средним торгующим организациям по сравнению с сентябрем 2020 года на 11,2% в сопоставимых ценах, а по сравнению с октябрем 2019-го — в 2,4 раза. Такие данные представил Росстат.

Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций выросла до 5,9% с 2,8% в октябре 2019 года. В общем объеме интернет-торговли более 60% приходится на долю компаний DNS, Ozon, Wildberries, «М.Видео», «Ситилинк».

Объем розничной торговли в целом уменьшился в октябре на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, а за десять месяцев — на 4,6% в годовом выражении, следует из материалов статистического ведомства.

«Оборот розничной торговли в октябре 2020 года составил 2 трлн 976,5 млрд рублей, или 97,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе — октябре 2020 года — 26,902 трлн рублей, или 95,4%», — указано в обзоре.



В числе прочего сообщается, что «в объеме товарных ресурсов продовольственных товаров доля импорта в III квартале 2020 года сохранилась на уровне III квартала 2019 года и составила 24%».