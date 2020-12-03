Банки в IV квартале не будут устраивать «антиотмывочные» проверки компаниям с низкой налоговой нагрузкой из отраслей, пострадавших от пандемии, пишут «Известия» . Рекомендации по уменьшению уровня подозрительных налоговых отчислений с 0,9% до 0,5% содержатся в письме ЦБ в кредитные организации. Меры ослабляют в связи с переносом срока отчислений в бюджет на начало 2021 года. Сроки уплаты налогов продлили для 1,75 млн субъектов МСП, сообщили в Минэкономразвития.

Как пояснил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, по методическим рекомендациям ЦБ, снижение налоговой нагрузки не может быть единственным фактором, который повлечет блокировку счета. Для этого компанию или ИП проверяют по другим критериям, подозрительным признаком может быть несоответствие уплаченных НДФЛ среднесписочной численности сотрудников, установление фонда зарплаты из расчета ниже прожиточного минимума, небольшие показатели остатков по счетам по сравнению с объемами операций, отметил эксперт.

В банке «Зенит» подтвердили, что обслуживают клиентов, налоговая нагрузка которых к IV кварталу 2020-го сократилась и оказалась ниже 0,9%. Порог в 0,5% определен экспертным путем с применением статистических данных, считают в банке. Использование рекомендаций недопустимо по отношению к клиентам, которые занимаются незаконной деятельностью, отмыванием денежных средств и могут использовать правила в своих незаконных целях. Как отметили в УБРиР, в условиях пандемии и послаблений для бизнеса наблюдается снижение налоговой нагрузки клиентов.

Отмена обязательного аудита для предприятий малого бизнеса одобрена в первом чтении Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

По словам экспертов, факт сокращения фискальной нагрузки из-за пандемии подтверждается двукратным снижением налоговых претензий. Блокировать счета компаний из-за сокращения выплачиваемых налогов нельзя, большая часть фискальной нагрузки зависит от прибыли, которая значительно снизилась в этом году у многих предприятий, считают эксперты.

В 2020-м компаниям поступали требования от банков, например от «Сбера» и Морского банка, по представлению дополнительных документов в соответствии с «антиотмывочным» законом из-за снижения налоговой нагрузки, рассказал член генсовета «Деловой России» Алексей Кучмин. По его словам, это было связано с характером деятельности компании, налоги по максимуму платились со спецсчетов, вследствие чего пропорция отчислений в бюджет с обычных счетов не всегда была достаточной. В ответ на требования компании объясняли ситуацию с приложением платежных документов и впредь соблюдали пропорцию, хотя очень неудобно дробить налоговые платежи, отметил Кучмин.